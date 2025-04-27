Готовим запеченную горбушу с лимоном и розмарином — нежный ПП-ужин с овощами! Этот рецепт превратит простую горбушу в изысканное блюдо с ярким ароматом и минимумом калорий. Рыба получается сочной, пропитанной цитрусовыми нотками, а овощи дополняют ее идеальным балансом вкусов.
Подготовьте стейки горбуши — промойте, обсушите и слегка натрите морской солью. Выложите рыбу на противень, застеленный пергаментом. Сверху разместите тонкие дольки лимона и веточки свежего розмарина — эти ингредиенты создадут волшебный аромат.
Овощи — цукини, баклажаны и болгарский перец — нарежьте крупными кусочками, сбрызните оливковым маслом extra virgin, добавьте щепотку прованских трав. Разложите вокруг рыбы. Запекайте при 180°C 25–30 минут, пока горбуша не станет нежно-розовой внутри, а овощи — мягкими с легкой корочкой.
Подавайте сразу, украсив лимонными дольками и свежей зеленью. Блюдо идеально сочетается с киноа или зеленым салатом. Это не просто ужин — это гастрономическое удовольствие без чувства тяжести, где каждый ингредиент раскрывает свой лучший вкус!
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