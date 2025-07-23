Запашный рассказал, чего нельзя делать при встречи с дикими лисами в городе

Запашный рассказал, чего нельзя делать при встречи с дикими лисами в городе Запашный призвал не фотографироваться с лисами, пришедшими в город

При встрече с лисой в городе, нужно не фотографироваться с нею, а вызывать специалистов МЧС, заявил дрессировщик Эдгард Запашный в интервью с LIFE.ru. По его словам, выход диких животных к людям свидетельствует о проблемах в их естественной среде обитания.

Я призываю людей, которые вдруг увидели лисичку, не поддаваться эмоциям, не бежать за красивыми селфи и не пытаться эту лисичку поймать, чтобы потом куда-то ее отнести. Вызывайте специалистов, вызывайте МЧС, природоохранную организацию, решать вопрос должны компетентные органы, – посоветовал он.

Запашный отметил, что желание помочь дикому животному, накормив его, может обернуться против самого зверя. Лисица, привыкнув к легкой добыче, будет возвращаться в город, подвергая себя опасности. Дрессировщик также напомнил, что животные могут быть переносчиками опасных заболеваний, в том числе бешенства.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае лиса украла у мужчины телефон и принялась бегать по улице, записывая видео.. Разъяренный владелец устройства гонялся за животным по пляжу, не в силах его поймать.