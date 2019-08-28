https://static.news.ru/photo/95157e0a-c977-11e9-9ca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: AGAMI/T. Douma/Global Look Press

Россиян предупредили о заморозках. Минусовые температуры возможны сразу в нескольких российских регионах. По данным Гидрометцентра РФ, температура опустится ниже нуля в Вологодской области, Ненецком автономном округе, а также в Московской области.

Текущей ночью, с 28 на 29 августа в Северо-Западном федеральном округе заморозки ожидаются в Архангельской, Вологодской областях, в Ненецком автономном округе, в Республике Коми, где местами температура может опуститься до −3 градусов, — говорится в сообщении ведомства.

Как поясняют синоптики, минусовая температура ожидается и в Московской области. В ночь на 29 августа столбики термометров в регионе опустятся до −2 градусов. Причиной резкого похолодания стал обширный антициклон, который занял большую часть европейской территории России. К концу недели температура, однако, вернётся к климатической норме. Россияне смогут насладиться тёплыми и безоблачными днями уходящего лета.

В дальнейшем температура воздуха в Центральном округе начнёт приближаться к норме. Ночи сохранятся прохладными, но уже без заморозков, — отметили в метеобюро.

Ранее, как писал News.ru, руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал жителей московского региона готовиться к резкому похолоданию, которое ожидается в последнюю неделю августа. По его словам, на столицу идёт очередной арктический циклон, который принесёт с собой резкое понижение температуры.