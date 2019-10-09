https://static.news.ru/photo/194c6e4c-ea87-11e9-bb6d-fa163e074e61_660.jpg Александр Горовой Фото: мвд.рф

Начальники региональных УМВД должны взять под личный контроль все административные дела об оскорблении власти, следует из «алгоритма действий» для полицейских, подписанного заместителем министра внутренних дел Александром Горовым. Электронную копию материалов сотрудники должны направлять в Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка до направления их в суд.

Кроме того, главы УМВД должны проводить служебные проверки и принимать организационные меры по каждому факту неправильной квалификации административного правонарушения. В алгоритме сказано, что полицейские должны установить источник оскорбляющей власть информации, после чего определить, предназначалась ли она для неопределённого круга лиц, или же была озвучена в частной переписке.

Также силовики должны сразу указать, кого или что именно пытался оскорбить обвиняемый, и выявить, была ли оскорбляющая информация изложена в нецензурной форме, с использованием порнографических изображений. В завершение полицейский обязан установить, пытался ли обвиняемый противопоставить себя обществу, демонстрировать цинизм и надменность, уничижительное отношение к государству и государственным символам.

В случае отсутствия хотя бы одного из этих условий в возбуждении административного дела следует отказать. Если начать разбирательство по факту оскорбления власти не удаётся, силовики должны рассмотреть вопрос о наличии признаков правонарушений, предусмотренных статьями 5.61, 20.3.1, 13.15, 7.14.1 КоАП (оскорбление, возбуждение ненависти и вражды, искажение информации), передаёт Znak .

Ранее News.ru писал, что Роскомнадзор отчитался о работе по новому закону об оскорблении власти и госсимволики. Лидерами нападок оказались флаг и герб.