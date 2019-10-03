https://static.news.ru/photo/8d44eee4-e5cf-11e9-9be0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Роскомнадзор отчитался о работе по новому закону об оскорблении власти и госсимволики. Лидерами нападок оказались флаг и герб.

Всего, согласно опубликованной статистике, ведомство отправило 60 требований об удалении информации, оскорбляющей флаг и герб, 15 требований, связанных с оскорблениями президента, семь — конституции, и три — гимна.

Как писал News.ru, МВД уточнило, когда можно наказывать за неуважение к власти. Штрафовать можно, если высказывание сопровождается нецензурной лексикой, непристойными изображениями или неприемлемыми оскорбительными выражениями.