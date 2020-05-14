Заммэра столицы заявила о достоверности данных о смертности от COVID-19

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что информация о смертности от коронавируса в городе полностью соответствует действительности.
По её словам, данные перед публикацией всегда перепроверяются. Она подчеркнула, что администрация города открыто публикует всю информацию о ситуации с коронавирусом.
Москва придерживается политики полной открытости, что касается всех данных о коронавирусной инфекции, мы публикуем все статистические материалы, всю аналитику, связанную с коронавирусом, — сказала Ракова.
Она отметила, что столичные власти «сознательно и самостоятельно» опубликовали данные о смертности за апрель 2020 года открыто, чтобы их «могли использовать все»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Роскомнадзор изучает статьи The New York Times и Financial Times на предмет фейков о количестве заразившихся коронавирусом в РФ.
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