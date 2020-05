Заммэра столицы заявила о достоверности данных о смертности от COVID-19

https://static.news.ru/photo/96c864ce-3d67-11ea-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что информация о смертности от коронавируса в городе полностью соответствует действительности.

По её словам, данные перед публикацией всегда перепроверяются. Она подчеркнула, что администрация города открыто публикует всю информацию о ситуации с коронавирусом.

Москва придерживается политики полной открытости, что касается всех данных о коронавирусной инфекции, мы публикуем все статистические материалы, всю аналитику, связанную с коронавирусом, — сказала Ракова.

Она отметила, что столичные власти «сознательно и самостоятельно» опубликовали данные о смертности за апрель 2020 года открыто, чтобы их «могли использовать все», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Роскомнадзор изучает статьи The New York Times и Financial Times на предмет фейков о количестве заразившихся коронавирусом в РФ.