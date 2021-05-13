Заммэра Москвы: цифры заболеваемости не радуют

https://static.news.ru/photo/7d3c70e8-b4a5-11eb-8e6f-96000091f725_660.jpg Анастасия Ракова, Михаил Куснирович Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Ситуация с COVID-19 в столице по-прежнему напряжённая, показатели заболеваемости «не радуют». Об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, сообщает РИА Новости.

Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остаётся достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют, — приводит агентство её слова.

По словам чиновницы, когда пандемия пойдёт на спад, неизвестно. В связи с этим возможны как снижение, так и рост заболеваемости.

Ракова добавила, что на сегодняшний день возможности вакцинации от коронавируса в Москве не ограничены, поэтому каждый житель столицы может защитить себя и своих близких, сделав прививку.

За минувшие сутки в Москве выявлено 3 818 новых случаев заражения COVID-19. Из больниц по выздоровлению выписаны 2 943 пациента. Жертвами инфекции стали 60 человек.

За время пандемии в столице заразились свыше 1,1 млн человек. Из них выздоровели чуть более 1 млн и 19,1 тысячи умерли, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее сообщалось, что в целом по России за сутки выявлено максимальное число заражений с конца марта — 9 462 случая. При этом власти не собираются ужесточать действующие ограничения.