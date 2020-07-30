Замглавы Росстата: «Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом»

https://static.news.ru/photo/bc50b404-d249-11ea-9638-fa163e074e61_660.jpg Фото: New Line Cinema

Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов заявил, что ведомство не станет бороться с желанием некоторых россиян обозначить себя как сказочных или мифологических существ в ходе Всероссийской переписи населения.

Таких шутников на предыдущей переписи было всего 1024 человека на всю страну — на 147 миллионов это достаточно мало людей <...>. Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом, — цитирует Смелова РИА Новости.

Замглавы статистического ведомства при этом призвал граждан страны отнестись к предстоящему мероприятию ответственно. Он отметил, что выявляемые при переписях «эльфы» и «гоблины» — это явление не массовое, но присущее каждой стране мира. При этом такие граждане будут учтены в статистике на равных правах с остальными.

Смелов обратил внимание на важность предоставления достоверных данных при переписи, так как реальная статистика позволяет властям составлять планы развития регионов.

Всероссийская перепись населения пройдёт в апреле 2021 года, но уже в октябре 2020 года переписчики начнут работать с людьми, проживающими на труднодоступных территориях. Впервые мероприятие пройдёт в многоканальном формате — граждане смогут записать себя и свои семьи самостоятельно на портале госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч контролёров будут обходить дома, в своей работе они будут пользоваться электронными планшетами.

Ранее NEWS.ru приводил сообщение от медиаофиса Всероссийской переписи населения, согласно которому в России достигнут исторический максимум по доле детей в популяции — 22,4%.