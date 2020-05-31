Росстат сообщил о рекордной доле детей в общей численности населения

https://static.news.ru/photo/c66a4aa2-a3ac-11ea-a2a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Достигнут исторический максимум по доле детей в общей численности населения России. — 22,4%, сообщает медиаофис Всероссийской переписи населения-2020.

По данным Росстата, в начале апреля в стране проживали 146,7 миллиона человек, почти четверти из них ещё не исполнилось на тот момент 18 лет. За последние 10 лет это самая высокая доля детей в общей структуре населения. В 2010 году в России дети составили 21,4% от общего числа жителей, передаёт РИА Новости.

Такие показатели связаны со всплеском рождаемости, зафиксированном в 2012–2017 годах. На данный момент в общем числе несовершеннолетних россиян выросла доля детей в возрасте от пяти до десяти лет — до 24,3%. А доля подростков, напротив, снизилась, но этот показатель будет расти с взрослением маленьких детей, рассказала завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

Как писал NEWS.ru ранее, Росстат выступил с инициативой о переносе Всероссийской переписи населения на 2021 год. Отмечается, что ряд субъектов РФ может самостоятельно принять решение о проведении переписи и узнать точное число граждан, проживающих в регионе, уже в 2020 году.