https://static.news.ru/photo/8c6b35e8-c340-11e9-9715-fa163e074e61_660.jpg Алексей Иванов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Председатель правительства Дмитрий Медведев отправил в отставку зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова.

Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что чиновник уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Иванов написал явку с повинной и признал вину. Однако, несмотря на это, Басманный суд арестовал Иванова до 9 сентября. Его задержали 10 июля. Он обвиняется получении взятки в 4,4 млн рублей (ч. 6 статьи 290 УК). Также по делу задержан директор департамента по работе с государственными структурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексей Копейкин. Его подозревают в даче взятки в крупном размере.

Ранее News.ru рассказывал, как прошло заседание по апелляции на арест Иванова.