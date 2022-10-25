Замглавы ФГС рассказал, какие товары чаще всего возят контрабандой Замглавы ФГС Губайдулин: контрабандой часто перевозят лес, металлолом и военную продукцию

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На Дальнем Востоке контрабандным способом часто перевозят лесоматериалы, в Южном и Северокавказском регионе — военную продукцию, в регионах с развитой портовой инфраструктурой — лом цветных и чёрных металлов, рассказал в интервью KP.RU заместитель главы Федеральной таможенной службы Олег Губайдулин. Также, по его словам, в аэропортах контрабандой часто провозят ювелирные изделия и драгоценности, а в международных почтовых отправлениях часто перемещаются наркотические вещества.

На Дальнем Востоке часто контрабандным путем вывозят лес и лесоматериалы. Там же большой интерес представляют наиболее ценные представители флоры и фауны, занесенные в Красную книгу. <...> В Южном и Северокавказском регионах это продукция военного и двойного назначения: боеприпасы, взрывчатые вещества. В регионах, где хорошо развита портовая инфраструктура, может контрабандно перевозиться продукция ТЭК, лом черных и цветных металлов, — пояснил Губайдулин.

Таможенники также уделяют особое внимание рейсам из стран Азии, Африки, Латинской Америки, анализируя билетную и маршрутную информацию о пассажирах с целью предотвратить контрабанду наркотических и психотропных веществ, добавил он.

По словам замглавы ФТС, в общей сложности в этом году таможенными органами страны было возбуждено 818 дел по контрабанде запрещенных или стратегически важных товаров и ресурсов.

В налогово-таможенном департаменте Эстонии ранее сообщили, что власти республики ужесточили правила перевозки грузов через границу с Россией на основании восьмого пакета санкций Евросоюза. По словам главы восточного таможенного пункта Вирго Трейнбука, ограничения коснулись провоза средств личной гигиены, мыла, рюкзаков, женских сумок.