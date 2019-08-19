https://static.news.ru/photo/769ed850-c273-11e9-9cb4-fa163e074e61_660.jpg Максим Филимонов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился освободить замгендиректора ТАСС Максима Филимонова от должности.

Указ, подписанный главой правительства, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нём указывается, что решение было принято по просьбе самого Филимонова.

Филимонов с 19 августа становится главой блока внешних коммуникаций Российского экспортного центра (РЭЦ), входящего в группу ВЭБ.РФ. На новом посту он будет заниматься реализацией единой коммуникационной политики по поддержке экспорта.

Ранее News.ru писал, что стратегию экспорта услуг до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом он сообщил на заседании кабмина.