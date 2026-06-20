Закрыл абрикосы без воды, и теперь в январе у нас лето в банке

Никакой воды, никаких загустителей. Только абрикосы, сахар и моя любимая кастрюля. Результат — медовый вкус прямо из банки.
Ингредиенты
Абрикосы — 1 кг, сахар-песок — 350 г, лимонная кислота — 0,4 ч. л.
Как готовлю
Сначала мою и сушу абрикосы. Режу пополам, удаляю косточку — тут нужна аккуратность, чтобы половинки не помялись. Складываю их в стеклянную миску, пересыпаю сахаром с лимонной кислотой, встряхиваю и оставляю на ночь.
Утром абрикосы дали сок — это и есть наша магия. Плотно укладываю половинки в стерильные банки срезом вниз, заливаю оставшимся сиропом.
Ставлю банки в кастрюлю с теплой водой, довожу до 90 градусов и держу ровно 20 минут. Сразу закручиваю, переворачиваю и укутываю в одеяло на 12 часов.
Из личного опыта
Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.
Абрикосы остались упругими, не разварились, а сироп стал густым, как мед. Теперь буду открывать банку только к блинам или творогу — идеальное сочетание.