Закрыл абрикосы без воды, и теперь в январе у нас лето в банке

Закрыл абрикосы без воды, и теперь в январе у нас лето в банке

Никакой воды, никаких загустителей. Только абрикосы, сахар и моя любимая кастрюля. Результат — медовый вкус прямо из банки.

Ингредиенты

Абрикосы — 1 кг, сахар-песок — 350 г, лимонная кислота — 0,4 ч. л.

Как готовлю

Сначала мою и сушу абрикосы. Режу пополам, удаляю косточку — тут нужна аккуратность, чтобы половинки не помялись. Складываю их в стеклянную миску, пересыпаю сахаром с лимонной кислотой, встряхиваю и оставляю на ночь.

Утром абрикосы дали сок — это и есть наша магия. Плотно укладываю половинки в стерильные банки срезом вниз, заливаю оставшимся сиропом.

Ставлю банки в кастрюлю с теплой водой, довожу до 90 градусов и держу ровно 20 минут. Сразу закручиваю, переворачиваю и укутываю в одеяло на 12 часов.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Абрикосы остались упругими, не разварились, а сироп стал густым, как мед. Теперь буду открывать банку только к блинам или творогу — идеальное сочетание.