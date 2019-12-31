Кабмин внёс на рассмотрение Госдумы проект закона о штрафах за неоплаченный проезд по платным участкам автодорог.
Водителей легковых автомобилей авторы документа предлагают наказывать за данное нарушение штрафом в 2,5 тысячи рублей. Для водителей грузовых машин и автобусов размер взыскания составит 5,5 тысячи рублей.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие повысит эффективность работы транспортной инфраструктуры, будет отвечать интересам добросовестных пользователей платных дорог, а также обеспечит формирование в обществе культуры оплаты проезда по таким трассам,
Ранее NEWS.ru писал, что глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов предожил ввести льготы на платных дорогах для водителей с инвалидностью и водителей, которые перевозят детей-инвалидов.
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