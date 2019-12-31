https://static.news.ru/photo/a8457a60-2bb1-11ea-9ef6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабмин внёс на рассмотрение Госдумы проект закона о штрафах за неоплаченный проезд по платным участкам автодорог.

Водителей легковых автомобилей авторы документа предлагают наказывать за данное нарушение штрафом в 2,5 тысячи рублей. Для водителей грузовых машин и автобусов размер взыскания составит 5,5 тысячи рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие повысит эффективность работы транспортной инфраструктуры, будет отвечать интересам добросовестных пользователей платных дорог, а также обеспечит формирование в обществе культуры оплаты проезда по таким трассам, сообщает АГН «Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов предожил ввести льготы на платных дорогах для водителей с инвалидностью и водителей, которые перевозят детей-инвалидов.