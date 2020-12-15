Законопроект о штрафах за хамство для чиновников принят в третьем чтении

https://static.news.ru/photo/bf37cd6e-3f87-11eb-98a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Государственная дума на заседании 16 декабря приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий штрафы на сумму до 150 тысяч рублей за хамство чиновников.

Авторами инициативы стали секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, передаёт РИА Новости. В документе предлагается скорректировать понятие оскорбления, предусмотрев, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и в иной форме, противоречащей нормам нравственности и морали.

Законопроект предлагает наказывать граждан за оскорбления штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей (в настоящее время от 1 до 3 тысяч), должностных лиц — штрафом в размере от 30 до 50 тысяч (сейчас от 10 до 30 тысяч).

За оскорбления в публичном выступлении, демонстрируемом в СМИ или совершённом публично с использованием Интернета или в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определённых, штраф для граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч, для юрлиц — от 200 до 700 тысяч.

Проект также предлагает ввести отдельные штрафы за оскорбление для государственных и муниципальных служащих в размере от 50 до 100 тысяч рублей и от 100 до 150 тысяч рублей при повторном нарушении. Кроме того, чиновника за хамство могут отстранить от должности на год, а при повторном нарушении — на два года.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Вяткин выступил с предложением распространить уголовную ответственность за клевету на блогеров и авторов Telegram-каналов, передавал NEWS.ru.