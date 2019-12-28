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Презумпция согласия на донорство органов после смерти может быть узаконена в России. Соответствующий проект закона уже готов, ожидается его обсуждение.

Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, сообщает «Парламентская газета».

По словам депутата, законопроект разрабатывался вместе с Минздравом и профессиональным сообществом.

Человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного — при определённых условиях — отказа от этого, либо этот отказ не дали его родственники в течение трёх часов после того, как у него диагностировали смерть мозга, — рассказал Морозов.

Он уточнил, что медиков предлагается обязать после смерти мозга у пациента сообщать его родственникам о намерении изъять у него органы. В случае, когда родственников нет, вопрос будет решаться с помощью консилиумов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России растёт число операций по пересадке органов. Тем не менее на трансплантацию стоят очереди, и ежегодно десятки людей умирают, не дождавшись оперативного вмешательства, способного спасти им жизнь. Врачи-трансплантологи убеждены: надо вести санитарно-просветительскую работу, чтобы с младых ногтей у граждан было понимание благородства, заключённого в посмертном донорстве.