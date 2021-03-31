Закон о просветительской деятельности одобрили в Совфеде

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Совет Федерации во время заседания в среду, 31 марта, одобрил закон о просветительской деятельности, который вносит изменения в закон об образовании. За поправки проголосовали 145 сенаторов, один выступил против, ещё один воздержался.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что некоторые положения этого закона являются рамочными и их можно трактовать по-разному. Чтобы этого не происходило, сенатор поручила комитетам по образованию и конституционному законодательству подготовить нормативные акты. Их следует обсудить с теми, кто высказывал опасения по поводу закона. В частности, речь идёт о РАН и музейном сообществе, сообщает ТАСС.

По новому закону нормативы, порядок и формы просветительской деятельности будут устанавливать в правительстве. Авторы инициативы считают, что антироссийские силы проводят широкий круг пропагандистских мероприятий, которые представлены в виде просветительской деятельности, а новый закон позволит бороться с этими действиями.

Документ не позволит использовать просветительскую деятельность для разжигания расовой, социальной, национальной или религиозной розни. Он вступит в силу 1 июня 2021 года, если его подпишет российский президент Владимир Путин.

Против законопроекта выступила Счётная палата. В ведомстве считают, что принятие закона может ограничить деятельность НКО, которые ведут просветительскую работу. Об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на отчёт о работе департамента аудита образования, науки и инноваций Счётной палаты.

Как писал NEWS.ru, профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон, ужесточающий правила работы иностранных НКО. Предложено, чтобы эти организации, а также их подразделения ежегодно отчитывались в Минюст о своей работе.