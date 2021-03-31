Закон о просветительской деятельности одобрили в Совфеде

Совет Федерации во время заседания в среду, 31 марта, одобрил закон о просветительской деятельности, который вносит изменения в закон об образовании. За поправки проголосовали 145 сенаторов, один выступил против, ещё один воздержался.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что некоторые положения этого закона являются рамочными и их можно трактовать по-разному. Чтобы этого не происходило, сенатор поручила комитетам по образованию и конституционному законодательству подготовить нормативные акты. Их следует обсудить с теми, кто высказывал опасения по поводу закона. В частности, речь идёт о РАН и музейном сообществе,
По новому закону нормативы, порядок и формы просветительской деятельности будут устанавливать в правительстве. Авторы инициативы считают, что антироссийские силы проводят широкий круг пропагандистских мероприятий, которые представлены в виде просветительской деятельности, а новый закон позволит бороться с этими действиями.
Документ не позволит использовать просветительскую деятельность для разжигания расовой, социальной, национальной или религиозной розни. Он вступит в силу 1 июня 2021 года, если его подпишет российский президент Владимир Путин.
Против законопроекта выступила Счётная палата. В ведомстве считают, что принятие закона может ограничить деятельность НКО, которые ведут просветительскую работу. Об этом
Как писал NEWS.ru, профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон, ужесточающий правила работы иностранных НКО. Предложено, чтобы эти организации, а также их подразделения ежегодно отчитывались в Минюст о своей работе.