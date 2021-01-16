Захарова: в РФ готовы к диалогу со всеми, кому нужна вакцина от COVID-19

https://static.news.ru/photo/eb2d0258-58d3-11eb-bc56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/Global Look Press

Россия готова взаимодействовать на законных основаниях со всеми странами, которым нужна вакцина от коронавируса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что российские специалисты первыми в мире сообщили о разработке препарата.

Что она (Россия. — NEWS.ru) заявила сразу же? Что она открыта к взаимодействию на открытых началах, на законных основаниях. Наша страна начала взаимодействовать с партнёрами — это были и страны, и международные организации — для того, чтобы мир получил шанс на вакцинацию, — отметила Захарова.

По её словам, ситуация с разработкой вакцины схожа с освоением космоса в середине XX века, когда СССР после первого полёта выступил с инициативой мирного освоения нового пространства. Официальный представитель ведомства подчеркнула, что если США удалось бы сделать это первыми, то «ни о каком мирном освоении говорить не пришлось бы».

И с вакциной то же самое. Мы показали, что мы можем это делать первыми, и после этого мы протягиваем руку всем, для кого это является панацеей или возможностью для преодоления пандемии, — сказала она.

Она добавила, что Россия делает это открыто и на законных основаниях, не бравируя и не ведя политику «на изничтожение конкурентов». По её словам, это и есть то, что «называется великая держава», передаёт «Россия 1».

Как писал NEWS.ru, заместитель генерального директора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Константин Чернов допустил, что разработанная в учреждении вакцина от коронавирусной инфекции может оказаться в гражданском обороте в марте 2021 года.

Ранее власти штата Баия обратились в Федеральный верховный суд Бразилии (аналог конституционного суда) после того, как Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) отклонило заявку на упрощённую регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства.