Захарова: помощь россиянам за рубежом поступает и будет поступать

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Социальная помощь гражданам России, которые находятся за пределами страны в условиях распространения COVID-19, продолжит поступать. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Факты о помощи. Она поступает. И будет поступать, — написала она в Facebook.

Захарова отметила, что есть сбои в оказании помощи. В связи с чем система дорабатывается с учётом выявленных проблем.

Она также опубликовала памятку ведомства, в которой приведены основные ошибки, которые допускают россияне при заполнении заявки на получение выплаты. В частности, они неверно указывают паспортные данные, номера платёжных карт или забывают сообщить номер электронного бронирования проездных документов на возвращение в РФ.

Ранее NEW.ru писал, что за материальной помощью в МИД обратились свыше 37 тысяч россиян, находящихся за границей. Большая часть заявлений обработана. Положительные решения приняты по четырём тысячам заявок.