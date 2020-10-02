Загитова рассказала, что использует пробку против «ленивых» губ

https://static.news.ru/photo/28ae88c8-04f5-11eb-9de4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что готовится вести шоу «Ледниковый период» и отрабатывает дикцию при помощи пробки, которая должна помочь разработать её «ленивые» губы.

Спортсменка рассказала, что занимается со специальным репетитором по речи, который призывает её тренировать губы при помощи пробки, вставленной в рот. Загитова призналась, что по просьбе педагога старается как можно больше говорить таким способом различных скороговорок или читать текст.

Например, еду в машине с мамой, пробку в рот и начинаю скороговорки или текст повторяю. Это чтобы губы разработать, она говорит, что у меня «ленивые» губы, — сказала спортсменка в эфире Первого канала.

Напомним, новый сезон шоу «Ледниковый период» выходит в эфир 3 октября. Вместе с Загитовой шоу будет вести олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Как сообщал NEWS.ru, Алина Загитова ранее стала соведущей шоу «Ледниковый период» и не была заявлена на этапы Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2020/21. Болельщики фигуристки выразили беспокойство по этому поводу, однако спортсменка призвала их не волноваться за её карьеру.

Между тем, тренер по фигурному катанию Александр Жулин выразил мнение, что Алина Загитова вскоре объявит о завершении спортивной карьеры. В качестве причины он назвал отсутствие мотивации для продолжения тренировок.