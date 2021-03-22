Задержанному по делу пензенского губернатора бизнесмену стало плохо

https://static.news.ru/photo/d81d90ee-8b0d-11eb-9f97-96000091f725_660.jpg Борис Шпигель Фото: Совет Федерации/flickr.com

Руководитель группы компаний «Биотэк» Борис Шпигель, задержанный по подозрению в даче взятки руководителю Пензенской области Ивану Белозерцеву, почувствовал себя плохо. В изолятор временного содержания ему вызвали бригаду медиков, рассказала журналистам член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольга Дружинина.

На условия содержания [Борис Шпигель] не жалуется, чувствует себя плохо. Состояние здоровья, с его слов, тяжёлое. Плохо ходит, одышка. Ряд системных хронических заболеваний. Медицинская помощь по мере необходимости ему оказывается, — цитирует её телеканал «360».

Она добавила, что в изоляторе ему оказывают всяческую поддержку. По словам активистки, к фигуранту дважды приезжала скорая помощь, один раз пришлось Шпигеля госпитализировать. Дружинина отметила, что сейчас подозреваемого нет в ИВС.

Белозерцева и указанных лиц задержали 21 марта по делу о взяточничестве. По версии следствия, губернатор в период с января по сентябрь 2020 года получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова более 31 млн рублей за предоставление «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения.

Губернатору и вероятным соучастникам предъявлено обвинение во взяточничестве. Свою вину он признавать отказывается. Как писал NEWS.ru, Белозерцеву грозят обвинения ещё по трём статьям УК РФ — о злоупотреблении и превышении полномочий и халатности. Они могут быть предъявлены по результатам проверки его финансово-хозяйственной деятельности на посту главы области. Белозерцев, судя по декларациям за 2015–2019 годы, заработал 26,4 млн рублей. В указанный период чиновник не владел никакими транспортными средствами. Документы опубликованы на сайте регионального правительства.