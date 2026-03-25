Забудьте про горький редис: 4 сорта, которые не стрелкуются даже в июльскую жару — урожай все лето

Многие дачники уверены, что редис — культура только для весны и осени, ведь летом он стрелкуется, становится горьким и жестким. Но есть сорта, которые можно сеять весь сезон, получая сочные и сладкие корнеплоды без потери вкуса.

Делюсь проверенной подборкой. Сорт «Престо» созревает всего за 18 дней, главное — вовремя убрать, чтобы не передержать. «Черриэтт» можно сеять с весны до конца лета, он совершенно не боится стрелкования, а корнеплоды вырастают крупными, ровными и сочными, достигая 6 см в диаметре.

Для тех, кто предпочитает поздние сроки, подойдет «Меркадо»: он вызревает за 25–30 дней, устойчив к стрелкованию, отлично хранится, а мякоть у него слегка сладкая с приятной остринкой.

Гибрид «Первенец F1» — ультраранний, первый урожай можно собирать уже на 17–20-й день. Плоды у него крупные, сочные и сладкие, не растрескиваются и не стрелкуются даже в летнюю жару.

Выбирая эти сорта, вы будете с редисом с мая по сентябрь, а корнеплоды останутся вкусными, хрустящими и без горьковатого привкуса.

