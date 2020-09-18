За сутки в России от коронавируса скончались 134 человека

https://static.news.ru/photo/635dba3a-f982-11ea-91a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа число жертв пандемии коронавируса в России возросло на 134. За весь период в РФ скончались 19 195 пациентов с диагностированным COVID-19.

Об этом сообщает оперштаб по противодействию заболеванию. Также, по его данным, за сутки в России выявлено 5 905 новых случаев заражения в 84 регионах, 1446 из них — без клинических проявлений. Всего с начала пандемии коронавирус был диагностирован у 1 091 186 жителей 85 российских регионов.

5 339 пациентов с COVID-19 за последние 24 часа успешно завершили лечение и выписались из больниц. Общее число россиян, победивших коронавирус, достигло 991 207.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве диагноз COVID-19 подтвердился ещё у 805 человек. При этом суточное количество выздоровевших превышает число заболевших коронавирусной инфекцией. Оперштаб сообщил о 1107 пациентах, которые побороли болезнь. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 235 136.