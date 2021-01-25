За сутки в России коронавирусом заболел 18 241 человек

https://static.news.ru/photo/b607e83e-5fb0-11eb-908f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на утро 26 января, за минувшие сутки 18 241 житель России заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлен 18 241 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 564 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 23 798 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, в стране продолжается снижение суточной заболеваемости. Накануне прирост заразившихся за 24 часа впервые с 3 ноября не превысил 20 тысяч человек. А сегодня число заболевших снизилось ещё более чем на тысячу человек.

Среди регионов лидером по приросту пациентов с COVID-19 остаётся Москва — за сутки в столице зафиксировано 2317 случаев заболевания коронавирусом. При этом выздоровели 5572 человека, 70 болевших скончались. На втором месте по суточной заболеваемости идёт Санкт-Петербург с приростом 1510 человек (2422 выздоровевших, 58 умерших). Замыкает тройку Московская область, где за 24 часа было выявлено 1129 новых случаев коронавирусной инфекции (1202 выздоровевших, 35 умерших).

Наименьший темп суточного прироста заболевших зафиксирован в Республике Тыва, он составил всего 0,04%. В числе лидеров по этому показателю — Республика Алтай (0,1%), а также Ямало-Ненецкий автономный округ и Костромская область (0,2%).

В общей сложности за всё время пандемии выявлен 3 756 831 случай заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 3 174 561 человек выздоровел. Болезнь унесла жизни 70 482 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 100 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 292 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 648 тыс. 799 человека, — уточняет портал стопкоронавирус.рф.

Ранее специалист по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал, когда ожидать существенного снижения показателей заболеваемости и смертности от COVID-19.

Как писал NEWS.ru, по его словам, в ближайшее время ситуация может заметно улучшиться, однако пока вакцинация даже с учётом её массового начала проходит медленнее, чем распространяется коронавирус. Тавадян подчеркнул важность массовой вакцинации для полного нивелирования COVID-19 и предотвращения новой возможной волны.