За демонстрацию нацистских шевронов будут сажать на четыре года В Госдуме поддержали поправки к законопроекту о госизмене

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки к законопроекту о государственной измене во втором чтении. Теперь россиянам, допущенным к гостайне, нельзя будет выезжать за пределы страны. В противном случае их могут посадить в тюрьму на семь лет, пишет РБК. Также семью годами заключения будут наказывать тех, кто распространял сокрытые государством сведения за границу. За пропаганду, создание и демонстрацию нацистских символов могут посадить в тюрьму на четыре года.

За выезд из России гражданину, допущенному к гостайне, будет грозить до семи лет лишения свободы. За пропаганду, демонстрирование, а также изготовление и распространение нацистской символики — наказание до четырех лет лишения свободы, — сказано в сообщении.

При этом тюремный срок вплоть до трех лет могут получить хакеры, нарушившие «устойчивость интернета» в РФ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жительницу Москвы Завалишину Е.С., подозреваемую в госизмене. Максимальное наказание за государственную измену — 20 лет лишения свободы.