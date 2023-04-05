Юрист: задержанной за шпионаж супружеской паре грозит до 20 лет тюрьмы Юрист Семеновский: пару из Свердловска могут посадить на срок до 20 лет за шпионаж в пользу Украины

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Супружескую пару из Свердловской области заподозрили в шпионаже в пользу Украины в отношении одного из предприятий ОПК региона, а это значит, что им может грозить до 20 лет заключения, сказал NEWS.ru кандидат юридических наук, старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский. Он отметил, что это преступление предусмотрено статьей 275 УК РФ. Это редкая статья, но чувствительная: как для государства, так и для общества, подчеркнул эксперт.

Государственная измена относится к преступлениям против государственной власти. Вместе с преступлениями против общественной безопасности и общественного порядка они имеют повышенную социальную опасность и значимость. Указанное правонарушение является особо тяжким и виновным по статье 275 УК РФ лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, — сказал Семеновский.

Юрист сообщил, что состав преступления в середине прошлого года был расширен в связи с проведением СВО, а также из-за необходимости своевременно реагировать на действия недружественных стран и их разведок.

В целом необходимо иметь ввиду, что статья о государственной измене является достаточно редкой, но, безусловно чувствительной и для государства, и для общества. Так в 2021-м из 565 тысяч осужденных по стране по данной статье было осуждено всего 14 человек или 0,002% от общего количества. В 2020 году из 531 тысячи осужденных по данной статье было осуждено всего 6 человек (0,001%), в 2019-м из 598 тысяч осужденных по ней было осуждено 8 человек (0,001%). Во всех случаях — ноль оправданных, — заключил специалист.

Ранее стало известно, что задержанную в Свердловской области пару заключили под стражу. У супругов по месту жительства были изъяты «предметы шпионской деятельности». В отношении пары возбуждено уголовное дело.