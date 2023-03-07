Юрист: «Яблоко» совершает «харакири», предлагая прощать фейки о ВС РФ Юрист Семеновский: предложение «Яблока» об амнистии по делам за фейки кощунственно

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Партия «Яблоко» совершает «политическое харакири», предлагая объявить амнистию по делам за фейки о ВС РФ и за призывы к санкциям против России, заявил в беседе с NEWS.ru кандидат юридических наук, старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский. По его мнению, политическая структура таким образом окончательно дискредитирует себя, стараясь при этом поднять информационный шум. Само предложение юрист посчитал кощунственным с человеческой точки зрения.

На сегодня значительная часть электората «Яблока» находится за границей, а другая от него отворачивается. Таким образом, мы становимся свидетелями, как данная партия пытаясь поднять информационный шум и привлечь к себе хоть какое-то внимание, окончательно совершая политическое харакири, дискредитируя себя и вбивая новый гвоздь в еще незакрытую крышку своего гроба, — сказал Семеновский.

Юрист подчеркнул, что для рассмотрения инициативы в Госдуме необходимо, чтобы проект был внесен одним из субъектов права законодательной инициативы. Таким субъектом является Мосгордума, в которой фракция «Яблока» и озвучила идею об амнистии. По мнению Семеновского, абсолютно точно исключено, что столичный парламент проголосует за это предложение. Более того, далеко не факт, что инициатива вообще дойдет до пленарного заседания Мосгордумы после ее предварительного рассмотрения на своей профильной комиссии, считает он.

Что касается политической или даже общечеловеческой стороны вопроса, то представляется кощунственным по отношению к родственникам погибших и раненых бойцов, а также к проходящим сегодня службу в зоне СВО солдатам и офицерам, не просто выносить в публичное пространство, а даже разрабатывать подобные предложения, — заключил кандидат наук.

Он добавил, что сегодня приоритетом для любой партии, независимо от ее программы, должна стать поддержка участников спецоперации, а не тех лиц, которые их оскорбляют и обвиняют, поддерживают ВСУ и служат «геополитическим интересам врагов России».

Ранее лидер политического объединения Николай Рыбаков прокомментировал письмо депутата Госдумы Николая Новичкова с требованием ликвидировать «Яблоко». Он заверил, что это послание представляет собой кляузу, с которыми партия сталкивается регулярно.