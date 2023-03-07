В «Яблоке» назвали кляузой письмо из ГД с требованием ликвидировать партию Глава «Яблока» назвал кляузой предложение депутата ГД Новичкова ликвидировать партию

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков

Письмо депутата Госдумы Николая Новичкова с требованием ликвидировать партию «Яблоко» представляет собой кляузу, с которыми партия сталкивается регулярно, заявил NEWS.ru лидер «Яблока» Николай Рыбаков. Ранее Новичков предложил министру юстиции рассмотреть возможность ликвидации партии из-за возможного наличия признаков экстремистской деятельности в ее действиях. Также Новичков попросил главу Минюста изучить позицию «Яблока» по воссоединению Крыма с Россией и по вхождению новых регионов в состав федерации.

Рыбаков напомнил, что мирный план по Донбассу был озвучен бывшим главой партии Григорием Явлинским осенью 2017 года и стал частью президентской кампании 2018 года.

Если бы тогда этот план был принят к действию и реализован, то мы не оказались бы в той ситуации, где наши страны находятся сейчас. <...> А если говорить про письмо из «Справедливой России», то с такими кляузами мы сталкиваемся регулярно, — подчеркнул Рыбаков.

Ранее в Камчатском крае в отношении председателя местного отделения партии «Яблоко», журналиста Владимира Ефимова возбудили уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. В его доме прошел обыск, задержанный помещен в изолятор временного содержания.

До этого Ефимов был оштрафован на 30 тысяч рублей по административным делам о дискредитации российских военных. После его очередного выступления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК России. Ефимов известен тем, что еще в 1989 году стал одним из организаторов первой в СССР независимой телекомпании ТВК, которую он возглавлял в течение 18 лет.