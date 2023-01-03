Юрист рассказал, в каком случае Меладзе могут признать иноагентом Юрист Хаминский: Меладзе могут признать иноагентом по результатам экспертизы

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Валерий Меладзе

Певца Валерия Меладзе могут признать в России иностранным агентом, если экспертиза подтвердит, что он действительно произнес фразу из националистического украинского лозунга во время концерта, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Он допустил, что скандальная ситуация могла быть спровоцирована фанатом, однако, по его мнению, артист все же мог бы достойно выйти из нее.

В качестве примера юрист привел случай Олега Газманова, от которого двое молодых людей в агрессивной форме требовали публичного осуждения спецоперации на Украине. Певцу удалось избежать провокации.

С Меладзе получилось по-другому. Во-первых, к нему никто не проявлял агрессию, во-вторых, он сам, вероятно, был нетрезв и благодушно воспринял произнесенный гостями вечеринки лозунг ВСУ. Вполне возможно, что в ответ Меладзе не произносил вторую часть этого лозунга, а голос за кадром просто завершил провокацию, назвав его к тому же красавчиком, — предположил юрист.

Истину, по его словам, можно установить по видеозаписям, которые обычно делают зрители на концертах звезд. Достаточно найти в Сети качественный ролик и провести его экспертизу — специалисты по аудиофрагментам и артикуляции смогут точно сказать, произносил ли Меладзе скандальную фразу.

Если версия с произнесением певцом второй части главного украинского лозунга подтвердится, то практически со 100-процентной уверенностью можно говорить, что он будет признан иностранным агентом со всеми вытекающими последствиями, — заключил Хаминский.

Скандальное видео, на котором Меладзе, предположительно, произносит вторую часть украинского националистического лозунга по просьбе одного из фанатов, появилось в Сети накануне. Инцидент имел место во время новогоднего корпоратива в Дубае.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил лишить артиста всех имеющихся у него званий. Сенатор Елена Афанасьева, в свою очередь, выступила за лишение певца российского гражданства.