Юрист рассказал, кого в Петербурге наказывают за организацию притонов

В Санкт-Петербурге, обычно, задерживают организаторов притонов среднего звена. При этом получаемые штрафы такого рода бизнесу никак не мешают. Об этом «Невским новостям» рассказал юрист Владислав Мещеряков.

Самое большое наказание получают те, кто причастен к организации притонов. Это сам организатор, их может быть и сто человек. Тот, кто управляет, руководит процессами, прибыль получает, тогда человек получает реально уголовную ответственность, — объяснил юрист.

При этом административные штрафы ни на кого не влияют, так как сумма в несколько тысяч рублей не является проблемой для такого рода деятельности, считает эксперт.

По словам Мещерякова, всего за день одна проститутка может получить до 30 тыс рублей. Обычно в нелегальном притоне работают 15-20 девушек, поэтому на такой мелкий штраф внимания никто не обращает. Девушки его оплачивают и продолжают работать, только уже в новом месте.

Юрист отмечает, что нужны серьёзные санкции за повторное правонарушение. Однако об этом мало кто задумывается. Кроме того, большинство притонов и борделей находятся в достаточно очевидных местах по всему городу и специальных расследований для их выявления проводить не нужно.

Ранее стало известно, что суд в Челябинске приговорил владельца спа-салона к полутора годам колонии-поселения. Мужчина организовал в своём заведении притон с проститутками.