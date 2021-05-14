Юрист рассказал, что грозит гражданам за пьяную езду на самокате

https://static.news.ru/photo/b23b9cea-b6eb-11eb-a160-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автоюрист Лев Воропаев рассказал, что некоторых граждан могут лишить водительских прав за езду на самокатах. По его словам, в крупных городах участились случаи, когда у людей изымают эти документы за управление «двухколёсным конём» в состоянии алкогольного опьянения, пишет URA.RU.

Многие суды лишают прав даже за управление самокатом в состоянии опьянения. Если мы говорим про крупные города, где распространился шеринг самокатов, то там практика набирает силу, — отметил Воропаев.

Специалист подчеркнул, что пока остаётся открытым вопрос, нужны ли водительские удостоверения для управления этим транспортным средством.

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов, в свою очередь, пояснил, что на лиц, управляющих самокатами, распространяются те же правила, что и на велосипедистов. То есть передавать «коня» пьяному нельзя, также запрещено садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Тем не менее и с действующими нормами не всё так гладко. Старовойтов рассказал, что существует проблема с администрированием движения на дорогах и тротуарах.

Можно выступать с различного рода инициативами, но сразу задаёшься вопросом, кто всё это будет администрировать. Проблема в вытеснении ГИБДД камерами фиксации, — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что самыми частыми ошибками при сдаче экзамена на права по новым правилам стали создание помехи автомобилю или пешеходу с преимуществом в движении, нарушение требований разметки, неиспользование поворотников и неуверенное управление автомобилем.