https://static.news.ru/photo/aac7e022-26d7-11ea-a7cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Юрист и блогер Сергей Ланг рассказал, как можно добиться удаления фотографии после новогоднего корпоратива из Интернета. Об этом сообщило радио Sputnik.

Мы живём в такое время, когда каждое твое слово, каждое твое действие может сыграть против тебя. Раньше человек пошёл выпил, и, кроме десяти человек, этого никто не видел, теперь это не так, — привел слова юриста Sputnik.

Сергей Ланг объяснил, что на корпоративах люди выпивают, не думая о последствиях, однако на новогоднем празднике кто-то может сфотографировать коллегу в пьяном состоянии и выложить в Интернет, а потом эти фото кто-то может использовать в своих целях, даже шантажировать.

Что загружено в Интернет, остаётся там навсегда. Даже если вы удалите фотографию, всё равно кто-то уже успел скопировать её, — пояснил Сергей Ланг.

Юрист и блогер посоветовал вести себя ответственно на таких мероприятиях и умерено пить. Он также рассказал, что делать, если фотография уже сделана и выложена где-то в Интернете.

Если кто-то другой потом опубликует фотографию с вами, то вы можете написать жалобу администрации социальной сети и прикрепить к ней вашу фотографию или скан паспорта, чтобы доказать, что вы ‒ это вы. У социальных сетей удаление происходит достаточно быстро, а вот у сайтов знакомств или сторонних ресурсов добиться удаления фотографии гораздо сложнее, — рассказал Сергей Ланг.

Кроме того, если фото отказываются удалять, существует более сильный метод удаления компрометирующих данных — обратиться в суд и уже через него требовать удаления фотографии.

Ранее NEWS.ru писал, что жители России готовы отказаться от новогоднего корпоратива в пользу денежной премии. Опрос сервиса по поиску работы Superjob показал, что при наличии выбора (корпоратив или премия) 74% респондентов выбрали бы премию.