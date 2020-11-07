Юрист рассказал, как могут поделить наследство Жванецкого

https://static.news.ru/photo/cf2c1098-20e9-11eb-bb25-fa163e074e61_660.jpg Михаил Жванецкий Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Адвокат Сергей Жорин предположил, как могут поделить наследство скончавшегося накануне сатирика Михаила Жванецкого.

Эксперт, говоря о возможности получения наследства внебрачными детьми артиста, отметил, что важно установить родство. Если юридически оно не было оформлено, то у этого ребёнка будут проблемы — сначала он будет пытаться устанавливать родство, а затем вступать в наследство, что не так-то просто.

Из всего имущества необходимо будет выделить супружескую долю. Если пара не заключала брачный договор, то половина нажитого в браке принадлежит жене. Остальное, по словам Жорина, поделят между наследниками первой очереди: это дети и жена.

Если считать и шестого предполагаемого сына, то каждый из наследников вместе с женой может получить по одной седьмой от половины наследства, то есть в общем по одной четырнадцатой доле, — цитирует Teleprogramma.pro юриста.

При этом если было завещание, тогда будут выполнять волю умершего. Но если кто-то из наследников первой очереди нетрудоспособен, например пенсионер, ребёнок, не достигший совершеннолетия, или инвалид, то ему причитается обязательная доля.

Жорин уточнил, что трудоспособные наследники, которые не упомянуты в завещании, не могут рассчитывать на наследство.

Ранее заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева рассказала о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого, отметив, что рядом с ним до последних мгновений находились жена Наталья и сын Дмитрий. Она также отметила, что хорошо знала Жванецкого, которого считает уникальной личностью, но не называет их отношения дружбой.

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет. Ещё летом он жаловался на плохое самочувствие, которое заставляло его оставаться дома даже после смягчения режима изоляции в Москве. Сатирик являлся народным артистом РФ, лауреатом премии президента России, писал NEWS.ru.