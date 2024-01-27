Юрист раскрыла, может ли муж при разводе отсудить у жены маткапитал Юрист Соколова: маткапитал при разводе не делят, он остается у жены

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Маткапитал не входит в имущественную массу при разделе между супругами, рассказала NEWS.ru юрист Татьяна Соколова. Она отметила, что неиспользованная сумма остается у жены.

Маткапитал не входит в имущественную массу при разделе между супругами. Если он еще не использован, обычно остаётся у матери. Если же средства маткапитала уже вложены в покупку жилья, то доли в недвижимости должны выделяться всем членам семьи. Ту часть жилья, оплаченную маткапиталом, нужно разделить поровну на всех, а оставшуюся часть - пополам между супругами, — подчеркнула Соколова.

По ее словам, при разводе нельзя делить имущество, полученное в дар или по наследству. Она отметила, что данное правило касается недвижимости, денежных средств, транспорта и драгоценностей.

Собеседница подчеркнула, что если мать подарила сыну, например, три миллиона рублей в качестве первоначального взноса для приобретения квартиры в ипотеку, то доля недвижимости, оплаченная данной суммой, признается личной собственностью мужчины. Остальные доли, заявила Соколова, супруги смогут поделить при разводе.

Ранее сообщалось, что в России на федеральном уровне закрепили статус многодетных семей и определили меры поддержки для них. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Многодетной считается семья с тремя и более детьми.