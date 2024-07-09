Юрист раскрыл, в каком случае Петрийчук и Беркович могут смягчить приговор Юрист Русяев: поддержка известных людей может помочь смягчить приговор Беркович

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Драматург Светлана Петрийчук (справа) и режиссер Евгения Беркович

Юрист Илья Русяев в разговоре с NEWS.ru предположил, что общественный резонанс и поддержка со стороны известных деятелей культуры помогут добиться смягчения приговора режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. Эксперт не исключил, что основаниями для изменения вердикта суда могут стать возможные процессуальные нарушения в ходе следствия или неправомерность экспертиз.

Учитывая специфику дела и подтекст, вероятность оправдания в вышестоящих инстанциях низкая. Основания для смягчения могут включать: процессуальные нарушения в ходе следствия и суда, неправомерность проведенных экспертиз, отсутствие прямого умысла на оправдание терроризма, резонанс и поддержка осужденных известными деятелями культуры, наличие на иждивении у осужденных несовершеннолетних детей и пожилых родителей, — считает Русяев.

По его словам, защита может акцентировать внимание на том, что спектакль «Финист — Ясный сокол» получил престижные награды и даже использовался для профилактики экстремизма во ФСИН, что противоречит обвинению в оправдании терроризма. Юрист отметил, что данный случай является беспрецедентным в российской судебной практике, так как это первое уголовное дело за спектакль, получивший престижные награды.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил Беркович к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Аналогичное решение вынесено в отношении Петрийчук, ей предъявили обвинения по той же статье. Из вердикта суда следует, что осужденные получат право на УДО.