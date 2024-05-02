Юрист объяснил, зачем Блиновская хочет объявить себя банкротом Юрист Хаминский: Блиновская не избежит ответственности из-за банкротства

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Блиновская

Блогер Елена Блиновская своим заявлением о банкротстве хочет совместить отбытие тюремного срока и запрет на предпринимательскую деятельность, заявил NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Он пояснил, что банкротством «королева марафонов» фактически отказывается от возможности прекращения уголовного преследования в отношении себя в соответствии с ч. 3. ст. 198 УК РФ.

Указанная норма предусматривает, что лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в порядке и размере, определяемых в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, — отметил Хаминский.

При этом юрист напомнил, что закон «О несостоятельности (банкротстве)» определяет основанием для признания индивидуального предпринимателя банкротом является его неспособность удовлетворить требования кредиторов. Таким образом, Блиновская заранее расписывается в неспособности уплатить сумму налоговой недоимки, пеней, а также штрафа, прояснил он.

Кроме того, блогер, по его словам, отдает себе отчет, что уголовное дело по совокупности преступлений закончится для нее лишением свободы, и готова к правовым последствиям признания себя банкротом. В частности, это пятилетний запрет на регистрацию ИП и предпринимательскую деятельность.

Возможно, расчет строится именно на том, что к окончанию отбывания наказания, правовые последствия банкротства также закончатся, и Блиновская сможет начать свою деятельность с чистого листа, — предположил юрист.

Ранее стало известно, что Елена Блиновская намерена подать заявление о своем банкротстве. Согласно опубликованным данным, среди кредиторов Блиновской значатся Федеральная налоговая служба и ВТБ.

До этого сообщалось, что Блиновская не смогла добиться изменения меры пресечения, ее оставили в СИЗО еще на два месяца. Главным аргументом задержанной были дети, оставшиеся без присмотра, после того, как ее муж ушел на СВО.