Юрист объяснил, почему суд в Ростове признал эмодзи эквивалентом подписи Юрист Русяев: эмодзи в Ростове-на-Дону стало подтверждением заключения договора

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Признание эмодзи эквивалентом подписи в суде Ростова-на-Дону связано с тем, что поставщик и заказчик заключили полноценный контракт купли-продажи, где прописали свои номера, а эмодзи с изображением поднятого вверх большого пальца в мессенджере послужило лишь подтверждением договоренности, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, решение суда по этому делу правомерно, так как речь шла не о заключении сделки с помощью эмодзи.

Важно отметить, что речь не шла о заключении сделки только с помощью эмодзи. Изначально стороны подписали полноценный договор купли-продажи, где прописали, что могут общаться в мессенджере с конкретными номерами. Эмодзи послужило лишь подтверждением их договоренности, — сказал Русяев.

По мнению юриста, суд посчитал, что ответчик был заинтересован в исполнении контракта, так как получил аванс. Поэтому если у него возникали вопросы по деталям, он должен был уточнить их заранее, до истечения срока поставки. Русяев подчеркнул, что суд руководствовался всеми нормами Гражданского кодекса, а факт отправки эмодзи рассматривался в совокупности с другими фактическими обстоятельствами дела.

Ранее российский суд в Ростове-на-Дону признал эмодзи с изображением поднятого вверх большого пальца эквивалентом подписи под документом. Инстанция рассмотрела иск поставщика и заказчика, в котором второй на предложение первого отреагировал этим эмодзи, и больше они эту тему не поднимали. Суд счел основательным соответствующий ответ заказчика.

Поставщик и заказчик посредством мессенджера решали вопрос о поставке киоска в виде ретрофургона Volkswagen. Заказчик ответил на предложение с помощью эмодзи.