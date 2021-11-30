Юрист объяснил, как получить компенсацию ущерба от снегоуборочной машины

Если автомобиль был правильно припаркован, владелец может получить компенсацию ущерба от снегоуборочной машины за повреждение деталей или причинение механических повреждений, пояснил юрист Юрий Капштык. По его словам, для этого необходимо попросить инспектора ГИБДД зафиксировать нарушение по камерам видеонаблюдения, пишет «Слово и Дело».

Повреждение лакокрасочного покрытия, повреждение деталей, причинение механических повреждений, тем более если автомобиль был припаркован — за это можно получить компенсацию. Необходимо сразу попросить инспектора внести в протокол наличие записей видеокамер, находящихся в районе припаркованного автомобиля, требовать просмотреть их. Необходимо также обратиться в городской автодор или в другое подразделение, отвечающее за этот участок, — уточнил Капштык.

Он добавил, что в таком случае сотрудники ГИБДД будут обязаны найти нарушителя, при этом случай могут признать страховым и владелец автомобиля получит компенсацию за причинённый ущерб. Однако если ущерб выше, чем компенсация страховой компании, или если она отказывается её выплачивать, материалы дела направятся в суд, резюмировал Капштык.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин развеял миф о необходимости прогревать двигатель автомобиля зимой. По его словам, более эффективно в рабочее состояние двигатель автомобиля приведёт движение, а не прогрев на месте.