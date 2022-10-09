21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и предписал осуществить призыв граждан на военную службу в вооруженные силы. По данным Минобороны, в рамках частичной мобилизации на военную службу уже прибыли более 200 тыс. человек. Учредитель Московского правозащитного центра Михаил Салкин в разговоре с NEWS.ru рассказал о тонкостях мобилизации, на что стоит обратить внимание, какие права и обязанности есть у россиян.