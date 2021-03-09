Юрист назвал способ обменять сертификат на деньги

https://static.news.ru/photo/87e618ea-8157-11eb-84bd-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Подарочный сертификат можно обменять на деньги, обратившись в организацию, которая его выдала. Для этого необходимо будет предъявить документ, подтверждающий внесение авансового платежа.

То есть, если вам подарили такой сертификат, вы можете самостоятельно обратиться в организацию, которая получила авансовый платеж, и, предъявив документ, подтверждающий внесение аванса (сам сертификат), истребовать возврата уплаченных средств, — рассказал в интервью «РГ» управляющий партнёр адвокатского бюро Алим Бишенов.

Сделать это можно в любое время, даже если истёк срок действия подарочной карты. Иначе же деньги, которые получил магазин, перейдут в категорию необоснованного обогащения, так как аванс был внесён, а товар так и не был куплен.

Если продавец отказывается вернуть деньги, нужно обратиться в Роспотребнадзор, прокуратуру или суд, Суд примет как доказательство и электронную переписку в случае, если покупатель обратился на сайт организации и ему пришёл ответ.

Кроме взыскания денег клиенту возместят затраты на юридическую помощь. Также покупатель имеет право получить сдачу, если стоимость товара оказалась ниже номинала карты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в пресс-службе Банка России сообщили, что не собираются запрещать подарочные карты. В Федеральной антимонопольной службе отметили, что необходимо внимательно рассмотреть данное предложение и оценить последствия регулирования для конкурентной среды и конечного потребителя.