Юрист назвал способ обезопасить людей от трагедий, подобных махачкалинской Юрист Хаминский призвал вернуть проверки бизнеса после взрыва на АЗС в Махачкале

Фото: МЧС РФ

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале

Первопричиной взрыва на АЗС в Махачкале стала алчность бизнесменов, хранивших огнеопасные материалы (селитру) на автосервисе по соседству с заправкой, и чтобы подобные ЧП не повторились, необходимо усилить контроль, рассказал в беседе с «Царьградом» юрист Александр Хаминский. По его мнению, приостановление проведения контрольно-надзорных мероприятий со стороны государства позволяет предпринимателям игнорировать обязательные требования, в том числе в сфере пожарной безопасности.

Юрист напомнил, что ранее проводились регулярные проверки и профилактические мероприятия, однако во время пандемии, а затем в связи с СВО был фактически введен мораторий на осуществление контрольно-надзорной деятельности. Предполагалось, что это облегчит жизнь предпринимателям, однако те стали злоупотреблять кредитом доверия.

Конечно, нельзя огульно обвинять всех предпринимателей в нарушении закона, но когда речь идет о сотнях, а то и тысячах человеческих жизней, необходимо как минимум изменить порядок назначения проверок, — заявил эксперт.

По его словам, обезопасить граждан поможет план из четырех шагов, каждый из которых должен быть жестче предыдущего: это профилактический визит, инспекционный визит, документарная проверка и выездная проверка. При этом первые два действия Хаминский предложил производить без согласования с прокурором.

Если говорить о первоочередных задачах, то необходимо приостановить действие моратория на проверки в части соблюдения обязательных требований противопожарного, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также обеспечения промышленной безопасности, — подчеркнул юрист.

Ранее в столице Дагестана Махачкале произошел взрыв на автосервисе и АЗС. По предварительным данным, погибли более 30 человек, еще около 60 получили ранения. Проводится опознание погибших. Заведено уголовное дело, организатор незаконного хранения селитры на автосервисе объявлен в розыск.