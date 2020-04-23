Юрий Дудь выпустил фильм про Кремниевую долину

https://static.news.ru/photo/40211ed6-858d-11ea-b617-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com/channel/UCMCgOm8GZkHp8zJ6l7_hIuA

Журналист Юрий Дудь снял новый фильм. В ленте рассказывается о Кремниевой долине — районе американского штата Калифония, в котором находятся офисы крупнейших технологических корпораций мира.

Ролик, опубликованный на YouTube, длится три часа. В нём снялись люди, говорящие по-русски, но чувствующие себя в Соединённых Штатах «как у себя дома»: сооснователь MSQRD Евгений Невгень, основатель венчурного фонда Gagarin Capital Николай Давыдов и директор по продукту Google Stadia Андрей Дороничев.

Ранее NEWS.ru писал, что российская актриса и блогер Ирина Горбачёва стала гостем YouTube-шоу журналиста Юрия Дудя. Ролик вышел вечером 7 апреля и за первые два часа собрал около 200 тысяч просмотров. Интервью было опубликовано на канале «вДудь».