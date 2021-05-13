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Песков рассказал о работе по поручению Путина об обороте оружия

13:13, 13 мая 2021
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что работа по новому поручению главы государства Владимира Путина о гражданском обороте оружия уже ведётся. Тем не менее точные сроки по выполнению пока неизвестны, пишет РИА Новости.

Не спешите пока, ведётся работа. Будет на этот счёт информация, — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Он также заметил, что пока не может точно сказать, когда работа будет выполнена.

Я не могу назвать точные сроки, — добавил Песков.

Ранее Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия после чрезвычайного происшествия в школе в Казани. Исполнить поручение должен глава Росгвардии Виктор Золотов. Новые правила примут с учётом вида оружия, которое использовал стрелок в Казани.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

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