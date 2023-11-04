Явлинский рассказал, о чем говорил с Путиным Явлинский: о деталях встречи с Путиным расскажу как выйду на пенсию

Фото: Артем Соболев/News.ru

Григорий Явлинский

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский сообщил в эфире передачи «Живой гвоздь» журналиста Алексея Венедиктова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), что детали встречи с президентом России Владимиром Путиным он расскажет после выхода на пенсию. Он добавил, что предстоящие выборы президента не были упомянуты ни разу за полтора часа встречи.

По словам Явлинского, главной темой встречи стала ситуация на Украине. Политик подчеркнул, что Путин промолчал в ответ на предложение лидера партии выступить как переговорщик.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого воздержался от комментариев по поводу встречи Владимира Путина с Явлинским.

В пресс-службе «Яблока» в свою очередь сообщили, что главным предметом обсуждения была тема о необходимости соглашения о прекращении огня в СВО. Явлинский считает, что нужно как можно скорее начинать переговоры о прекращении огня, и готов лично в них участвовать.

Кроме того, на встрече обсуждались перспективные проблемы российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы. Президентские выборы 2024 года не обсуждались, отметили в партии.

Ранее пресс-служба партии «Яблоко» сообщила, что Явлинский может принять участие в президентских выборах 2024 года. Однако для этого россияне должны по собственной инициативе собрать 10 млн подписей за его выдвижение.