Явка на онлайн-голосовании по Конституции превысила 70% за 48 часов

https://static.news.ru/photo/c21677a0-b856-11ea-a810-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли уже 70% подавших заявки. За 48 часов проголосовали более 823,6 тыс. человек. Всего для участия в онлайн-голосовании было подано порядка 1 млн заявлений от москвичей и около 140 тыс. от нижегородцев.

По состоянию на 10:01 мск 27 июня явка составила 70,25%. Принято 823 632 бюллетеня, — сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по наблюдению за голосованием.

Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня в 10:00 мск, в нём могут участвовать только жители Москвы и Нижегородской области. Дистанционное электронное голосование завершится 30 июня.

Как писал NEWS.ru, днём ранее стало известно, что в дистанционном голосовании приняли участие две трети подавших заявки. Бюллетени получили 786 793 человека, проголосовали 774 675 человек.

Из-за пандемии коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант.

Голосование с самого начала было отмечено резонансными нарушениями. Так, журналист Павел Лобков в качестве проверки системы на возможность подтасовок смог проголосовать и электронно, и очно. В ответ глава ЦИК Элла Памфилова назвала его действия «провокацией», а позднее были аннулированы все бюллетени в урне УИК, куда повторно пришёл телеведущий. Кроме него несколько раз исполнить свой гражданский долг удалось и другим людям.