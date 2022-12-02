Яшина отказались исключать из списка иноагентов Суд отклонил требование Яшина аннулировать его статус иноагента

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Илья Яшин

Замоскворецкий районный суд Москвы отказал Илье Яшину в требовании аннулировать его статус иноагента, написал сам оппозиционный политик в своем Telegram-канале. В ходе заседания выяснилось, что иностранным финансированием Яшина стали деньги от рекламы на его YouTube-канале.

Яшин получил денежные средства от YouTube Ирландия, а почему в качестве источника финансирования указана Украина, а не Ирландия? Разве это соответствует норме закона? — цитирует издание SOTA Вадима Прохорова, адвоката Яшина.

В ответ на это прокурор заявил, что по мнению Минюста, полученные Яшиным деньги в конечном итоге шли на финансирование Украины.

Я российский оппозиционный политик, и уже много лет спецслужбы пристально следят за моей деятельностью. ФСБ, прокуратура, следователи под лупой изучили всю мою бухгалтерию и каждую финансовую операцию. Очень старались, но не нашли ни копейки от иностранных правительств. Потому что нельзя найти то, чего нет, — заявил Яшин в своем последнем слове.

Минюст включил Яшина в реестр физлиц-иноагентов 22 июля. В этом же месяце политик был арестован в рамках уголовного дела о дискредитации ВС России после прямого эфира на YouTube, в котором упоминались события в украинском городе Буче. 1 ноября СК РФ завершил расследование уголовного дела. Оно было направлено в суд. Позднее Мещанский суд Москвы зарегистрировал против Яшина дело по п. «д» ч. 2 статьи 207.3.