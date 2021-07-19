Яновского освободили от должности замглавы Минэнерго

Анатолия Яновского, проработавшего в Минэнерго более 20 лет, освободили от должности замглавы ведомства. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Освободить Яновского Анатолия Борисовича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу, — говорится в документе.

Яновский занимал должность замминистра с 1998 года: сначала в Министерстве топлива и энергетики, затем просто энергетики. С 2004 года после образования Министерства промышленности и энергетики руководил в нём департаментами, а в 2007 году стал замглавы ведомства.

Последнее назначение было в июне 2008 года — на пост замминистра энергетики России, он курировал международное сотрудничество и угольную, сланцевую и торфяную промышленность.

В марте президент России Владимир Путин отправил в отставку начальника полиции, замминистра внутренних дел Чечни Апты Алаудинова и заместителя прокурора Московской области Семёна Якубова, а также начальника ГУ МЧС по Пермскому краю генерал-майора Андрея Бубенцова. Последний подал в отставку на фоне скандала и служебной проверки в связи с делом о перестрелке в башне «Око» в Москве.