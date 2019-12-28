Представитель Роспатента рассказал, что Палата по патентным спорам приняла решение об отказе в удовлетворении возражения Rambler по использованию торгового знака «Афиша».
По его словам, действие зарегистрированного в 2019 году знака компании «Яндекс» оставлено в силе,
Знак оставлен в силе. В удовлетворении возражения отказано, — подчеркнул он.
27 декабря компания «Яндекс» обратилась в суд по интеллектуальным правам против «Афиши» (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком «Афиша»). Предмет разбирательств — экономический спор по гражданским правоотношениям. Сумма требований не раскрывается.
Как писал NEWS.ru, ранее Палата по патентным спорам отказала входящей в Rambler Group «Компании Афиша» в удовлетворении требования запретить использование слова «Афиша» в товарном знаке МТС. Кроме того, претензии были предъявлены к «Яндексу» из-за использования торгового знака «Яндекс.Афиша». «Компания Афиша»
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