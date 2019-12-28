Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Роспатента рассказал, что Палата по патентным спорам приняла решение об отказе в удовлетворении возражения Rambler по использованию торгового знака «Афиша».

По его словам, действие зарегистрированного в 2019 году знака компании «Яндекс» оставлено в силе, передаёт «Интерфакс».

Знак оставлен в силе. В удовлетворении возражения отказано, — подчеркнул он.

27 декабря компания «Яндекс» обратилась в суд по интеллектуальным правам против «Афиши» (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком «Афиша»). Предмет разбирательств — экономический спор по гражданским правоотношениям. Сумма требований не раскрывается.

Как писал NEWS.ru, ранее Палата по патентным спорам отказала входящей в Rambler Group «Компании Афиша» в удовлетворении требования запретить использование слова «Афиша» в товарном знаке МТС. Кроме того, претензии были предъявлены к «Яндексу» из-за использования торгового знака «Яндекс.Афиша». «Компания Афиша» потребовала запретить использование слова «Афиша» в товарных знаках. С соответствующим заявлением представители организации обратились в Палату по патентным спорам. Иск был зарегистрирован к компаниям МТС и «Яндекс».

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях