https://static.news.ru/photo/10691bba-2aea-11ea-b61c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

IT-компания «Яндекс» обратилась в суд по интеллектуальным правам против «Афиши» (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком «Афиша»), говорится в картотеке арбитражных дел. Иск зарегистрировали 27 декабря 2019 года. Предмет разбирательств — экономический спор по гражданским правоотношениям. Сумма требований не раскрывается.

В качестве третьего лица выступила Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Официальные представители «Яндекса» и Rambler Group отказались давать комментарии, пишет ТАСС.