IT-компания «Яндекс» обратилась в суд по интеллектуальным правам против «Афиши» (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком «Афиша»), говорится в картотеке арбитражных дел. Иск зарегистрировали 27 декабря 2019 года. Предмет разбирательств — экономический спор по гражданским правоотношениям. Сумма требований не раскрывается.
В качестве третьего лица выступила Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Официальные представители «Яндекса» и Rambler Group отказались давать комментарии,
Как писал NEWS.ru, ранее Палата по патентным спорам отказала входящей в Rambler Group «Компании Афиша» в удовлетворении требования запретить использование слова «Афиша» в товарном знаке МТС. Кроме того, претензии были предъявлены к «Яндексу» из-за использования торгового знака «Яндекс.Афиша». «Компания Афиша»
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