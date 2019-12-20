https://static.news.ru/photo/244b1e3e-2325-11ea-b623-fa163e074e61_660.jpg Фото: Митя Алешковский/ТАСС

Входящая в Rambler Group «Компания Афиша» требует запретить использование слова «Афиша» в товарных знаках. С соответствующим заявлением представители организации обратились в Палату по патентным спорам.

Иск зарегистрирован к компаниям МТС и «Яндекс», передают «Ведомости». Претензии предъявлены к сервисам по продаже билетов «МТС Афиша» и «Яндекс.Афиша». Спор с первой организацией будет рассмотрен 20 декабря, со второй — 26 декабря.

Как ранее писал NEWS.ru, 18 декабря стриминговый сервис Twitch сообщил, что компания Rambler Group отозвала поданный к нему иск на 180 млрд рублей. В заявлении платформы также уточняется, что никакой финансовой компенсации выплачено не было.

ООО «Рамблер интернет холдинг» обратилось в Мосгорсуд с иском против Twitch. Платформу обвиняли в незаконной трансляции футбольных матчей, в связи с чем с неё требовали взыскать 180,35 млрд рублей, а также заблокировать в России.